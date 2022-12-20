Детская музыкальная школа №5 получила новые кресла для концертного зала

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В Детской музыкальной школе №5 заменили 140 кресел концертного зала из средств городского бюджета. Об этом сообщает глава Пскова Борис Елкин.

Кресла для псковской музыкальной школы были изготовлены на краснодарской фабрике театральных кресел. Металлический каркас сиденья обит прочным мебельным велюром, подлокотники выполнены из натурального массива бука. Теперь зрители и гости концертного зала будут располагаться в мягких и удобных креслах.

Новые кресла сменили исторические. Предыдущие сидения в зрительном зале были установлены с 1987 года, когда основали школу. Также в 2006 года в зрительном зале устанавливались подержанные кресла из Псковской областной филармонии.

Опробовать новые кресла получится совсем скоро. Накануне Старого Нового года, 12 января, в ДМШ №5 состоится первый большой концерт оркестра и учащихся единственной в Псковской области специализированной духовой школы.