В Псковской области на 22% увеличилась заболеваемость ОРВИ

.

Всего 11 199 случаев заболевания ОРВИ и гриппом зафиксировали в Псковской области в период с 12 по 18 декабря. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости на 22,17 %. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном управлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что заболеваемость ОРВИ среди населения значительно выше недельного порогового уровня на 71,2 %. Превышающий показатель в области характерен для всех возрастных категорий. За неделю в больнице оказались 126 больных ОРВИ, это на 22,3 % больше, чем за предыдущую неделю. Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от общего числа заболевших составил 1,1 %.

В ходе исследования были выявлены распространённые возбудители гриппа и ОРВИ. Положительные результаты обнаружились среди 19 пациентов. Среди них, у восьми человек нашли вирус гриппа А(H1N1)pdm2009, а гриппа А оказался у пяти пациентов. Среди прочих респираторных вирусов вирусы парагриппа составили 15,8 %, РС – вирусы – 10,5 %, сезонный коронавирус– 5,3 %.