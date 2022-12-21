Почти 30 тысяч псковичей стали обладателями электронных трудовых книжек

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Более 27 тысяч жителей Псковской области перешли на электронные трудовые книжки. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Псковской области.

Одним из ключевых преимуществ ЭТК является постоянный и удобный доступ к сведениям. С электронной трудовой книжкой нет необходимости обращаться к работодателю за информацией, соответственно нет необходимости ждать сведения насколько дней.

Информацию из электронной книжки можно получить в личном кабинете на портале госуслуг. Кроме того, можно запросить бумажную выписку с подписью и печатью в клиентских службах ПФР и многофункциональных центрах. Эти документы юридически равнозначны и могут предоставляться в любые организации.

Для тех, кто впервые устроился на работу с 2021 года, трудовая книжка уже автоматически ведется в электронном виде. Остальные работники могут остаться на бумажном варианте или перейти на электронную трудовую книжку.