Годовая инфляция в Псковской области стабильно снижается

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Годовая инфляция в Псковской области в ноябре замедлилась и составила 11,6%. Этот показатель ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе, там он составляет 12,2%. Кроме того, по России в целом он составляет 12,0%. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в псковском отделении Центробанка.

Отмечается, что на динамику инфляции большое влияние оказали снижение издержек производителей и расширение предложения отдельных продовольственных товаров. При этом потребительская активность в регионе остаётся сдержанной.

Так, например, владельцы животноводческих хозяйств сократили издержки благодаря снижению цен на зерно и сою и увеличение объемов и качества кормовой базы. Кроме того, на сокращение издержек повлияли и меры господдержки.

Активный рост производства птицы в целом по стране в ноябре вызвал уменьшение цен в регионе на куриное мясо, помимо этого произошло замедление роста цен на кулинарные изделия из птицы.Крупные производители продовольственных товаров в регионе сообщают о стабилизации динамики издержек. Это позволит сохранить уровень отпускных цен в ближайшей перспективе.

Так, рост урожая зерновых замедлил рост цен на макаронные и хлебобулочные изделия, а гречневая крупа стала дешевле, чем в 2021 году. Годовой темп прироста цен на товары в этой категории в ноябре уменьшился до 14,9%.Также замедлился рост цен на легковые автомобили и бензин. Годовой темп прироста цен на услуги в регионе немного вырос и составил 8,5%. Также возросли издержки сотовых операторов на развитие и усовершенствование сетей. Это повысило стоимость услуг мобильной связи.

Отсутствие доступа к импортным запчастям и оборудованию привело к увеличению стоимости обслуживания самолетов, это повлияло на динамику цен в сфере авиаперевозок. По прогнозу Банка России годовая инфляция снизится до 5,0–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.