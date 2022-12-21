Минкульт получил от псковской таможни почти 90 экспонатов

Фото: псковская таможня

Металлические свистки, различные знаки отличия и нагрудные крестики передали сотрудники псковской таможни управлению Министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу. Об этом сообщает Псковская таможня.

После соответствующих экспертиз было выявлено, что предметы действительно являются культурными ценностями. Товары с признаками культурных ценностей не могут вывозится заграницу без разрешения Министерства Культуры. «На вывоз этих предметов физические лица разрешительных документов не представляли. Предметы были задержаны на таможенных постах таможни в рамках административных производств. Решениями судов граждане были признаны виновными в совершении правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предметы административного правонарушения конфискованы», — прокомментировал замначальника таможни Андрей Горяченок.

По постановлению судов таможенники передали конфискованные предметы в Министерство культуры для дальнейшего распоряжения в соответствии с законодательством РФ. Среди культурных ценностей оказались: металлические жетоны, наградные значки, солдатские медальоны, старинные нательные христианские крестики со следами воздействия времени.