В Псковской области определены многодетные семьи, которые получат автомобили

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В правительстве Псковской области в среду, 21 декабря, прошло заседание регионального совета по делам многодетных семей. На нем обсудили заявки многодетных семей, которые желают получить автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Заседание прошло под председательством первого замгубернатора Веры Емельяновой. В 2022 году в региональный комитет по соцзащите пришло 56 заявок от родителей, которые имеют пятерых и более детей. В рамках мероприятия были проанализированы все поступившие документы.

По результатам комиссии было выявлено шесть кандидатов для вручения транспортных средств. Это будут вместительные автомобили «ГАЗель NEXT». Он позволит семье совершать не только поездки к местам учёбы, лечения, но и совместные путешествия.

Кандидаты отбирались согласно критериям, которые были определены на первом заседании совета по многодетным. На получение транспорта могут рассчитывать активные семьи с пятью и более несовершеннолетними детьми, которые получают достойное воспитание и всестороннее развитие.

Также учитывается и фактор нуждаемости семьи в машине. Сейчас в регионе более 5 тысяч многодетных семей, из них около 490 имеют пять и более детей.

Напомним, что эта мера соцподдержки принята губернатором Михаилом Ведерниковым два года назад. За прошедшее время вместительные автомобили получили 18 семей.