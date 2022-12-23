В Пушкиногорском экопарке медведица вновь отказалась впадать в спячку

Фото:Мария Осипова

На территории экопарка «Зооград» в Пушкиногорском районе в зимнюю спячку впали только сурки. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказал директор экопарка Андрей Голощапов.

Он рассказал, что в экопарке живёт медведица по имени Василиса. К зиме она становится ленивой и капризной. «Сколько ей лет - я не помню, она достаточно долго живет. В спячку тоже не впадает. Кормим ее мясом, фруктами, хлебом и овощами, она всеядная. Рыбу она не ест, так сложилось с самого начала, что от неё она отказывается», — поделился директор.

А вот сурки, напротив, впали в спячку еще в августе-сентябре. «У них есть норы, которые они углубили по своему разумению. Прошлый год перезимовали хорошо, спят по полгода обычно в природе», — пояснил директор экопарка.