В Пскове приняли бюджет на 2023 год

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Бюджет города Пскова на 2023 год и плановый период принят, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

По словам главы города, принятию бюджета предшествовала кропотливая работа по его формированию.

«На сегодня доходы составляют около 6,7 млрд рублей, расходы – 6,8 млрд. Цифры не окончательные. И сегодняшнее увеличение доходной части на 414,5 млн рублей тому подтверждение», – сообщил Елкин.

Глава Пскова упомянул, что расходы сохраняют свою социальную направленность и ориентир на развитие инфраструктуры: рекультивация городской свалки, строительство станции умягчения воды и водозабора на «Псковкирпиче», возведение жилья для для детей-сирот и для расселения 50 аварийных домов, благоустройство общественных пространств и создание модельной библиотеки, и многое другое.

«Будем продолжать работу с региональным и федеральным центрами для привлечения дополнительного финансирования на комплексное решение наболевших вопросов», – заключил глава города.