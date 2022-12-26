Движение транспорта на улице Ипподромной в Пскове возобновилось

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Открылась для движения транспорта улица Ипподромная в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

До конца этой недели, после открытия Троицкого моста, по новой улице также запустят и автобусы. Напоминаем, работа по прокладке магистральных сетей ливневой канализации для микрорайона «Сиреневый» велись на объекте более трех месяцев.

«Подрядчик столкнулся с трудностями при разработке скального грунта. Из-за этого работы завершились позже запланированного срока. Для того, чтобы открыть движение по участку в зимнее время, было принято решение уложить временный слой асфальта»,— пояснил Борис Елкин.

По его словам, весной работы возобновятся: дорожники выполнят устройство полноценного дорожного покрытия. Срок завершения строительства ливневки в районе Запсковья по контракту должен завершится только в ноябре 2023 года.