Псковичам сообщили об отдыхе на новогодних праздниках

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Как псковичи будут отдыхать в 2023 году, сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Стартовала последняя трудовая неделя 2022 года. 31 декабря – суббота, считается выходным днем. Однако, 30 декабря, пятница, не будет считаться предпраздничным днем, соответственно рабочее время сокращаться не будет.

Праздничные новогодние каникулы будут длиться до 8 января включительно. Кроме того, в 2023 году переносятся выходные дни: с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля; с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая.

Следовательно, в 2023 году будут четырехдневные и трехдневные периоды отдыха. Так, в День защитника Отечества будет отдых с 23 по 26 февраля, в День Победы — выходные продлятся с 6 по 9 мая. В праздник Весны и Труда псковичи будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая, а в День России — с 10 по 12 июняТакже в День народного единства отдых предусмотрен с 4 по 6 ноября, а 8 Марта будет один праздничный выходной день.

Предпраздничными днями в следующем году будут считаться: 22 февраля, 7 марта и 3 ноября. В эти дни продолжительность работы будет уменьшена на час.