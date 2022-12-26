26 декабря чествовали лучших соцработников Пскова

В Пскове наградили победителей ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший социальный работник» по итогам 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Мероприятие прошло сегодня, 26 декабря, в Комитете по соцзащите Псковской области. Конкурс проходил в двух номинациях: «Лучший социальный работник отделения социального обслуживания на дому», «Лучший специалист по социальной работе, в том числе участковый социальный работник».

Лучшим соцработником на дому стала специалист Центра социального обслуживания Бежаницкого района Наталья Шиян. Она более 17 лет работает в сфере соцзащиты, поддерживая тех, кто больше всего нуждается в адресной помощи. На втором месте в этой же номинации оказалась соцработника Центра социального обслуживания Палкинского района Вера Иванова. На третьем месте — специалист из Центра соцобслуживания Дновского района Оксана Богданова.

Первое место в номинации «Лучший специалист по социальной работе, в том числе участковый социальный работник» заняла Ирина Киселева из Центра соцобслуживания Пустошкинского района. Она посвятила работе с людьми почти восемь лет. Ирина Киселева контролирует деятельность семи соцработников, организует работу мобильной бригады медико-социального обслуживания граждан на территории волостей и обеспечивает оказание соцпомощи населению, в том числе и на основании социального контракта. Второе место получила социальный работник Центра социального обслуживания Себежского района Ольга Шедловская. На третьем месте оказалась Алена Быстрова из Центра соцобслуживания Печорского района.

Напомним, конкурс проводится благодаря госпрограмме Псковской области «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» подпрограммы «Социальное обслуживание людей пожилого возраста».