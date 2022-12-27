Митрополит Тихон проведёт литургию в Троицком соборе Пскова в новогоднюю ночь

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Божественную литургию совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон в Троицком соборе Псковского кремля ночью 1 января. Служба начнётся в 00:00. Об этом сообщается в группе «Псковская епархия Русской Православной Церкви» в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что традиция совершать Божественную литургию в новогоднюю ночь заложена в Сретенском московском монастыре митрополитом Тихоном (тогда иеромонахом) в 1994 году.

«Новый год - не церковный праздник, но его можно наполнить духовным смыслом и отметить по-православному. Сейчас, в сложное для нашей страны время, такая соборная молитва особенно важна», — заверил настоятель Троицкого собора иеромонах Алексий (Годлевский).