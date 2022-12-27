Псковичам рассказали, куда сбывают непроданные елки

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Куда отправятся «лесные красавицы», если не попадут в квартиры псковичей, рассказала предпринимательница из Пскова. Об этом сообщило издание «Псковская правда».

Предпринимательница из Пскова Ольга, которая уже не первый раз продаёт новогодние ёлки, сообщила, что закупает деревья в Пермском крае. «Они выращивают ёлки по-особому, на правильном расстоянии друг от друга, так, чтобы солнца всем хватало», — поделилась Ольга.

По словам предпринимательницы, она готова к тому, что продать все привезённые издалека деревья не получится. «Всё, что остаётся, мы безвозмездно отдаём в церковь и на конюшни», — пояснила Ольга.

Однако, по словам предпринимательницы, переориентироваться на местные ёлки из Псковской области не представляется возможным, так как собственники питомников сами занимаются продажей, а ели из леса не удовлетворяют запросы покупателей. «В псковских лесах очень мало красивых ёлок», — пожаловалась Ольга.