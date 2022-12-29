Поезд Деда Мороза остановился в Великих Луках

Фото: Luki-News

Поезд Деда Мороза прибыл в город Великие Луки. Об этом сообщается в Telegram-канале Luki-News.

Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи уже поздравляют жителей Великих Лук с Новым годом. Напомним, что протяжённость маршрута «Поезда Деда Мороза» более 33 тысяч километров.

С 27 декабря по 8 января на Октябрьской железной дороге пунктами остановок волшебного поезда станут не только те города, которые уже принимали сказочный состав (Псков, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск), но и новые города — Тверь, Великие Луки, Чудово, Выборг, Сортавала, Волхов, Тихвин.

В Псковской области состав пробудет всего два дня. 30 декабря Поезд Деда Мороза в 10:50 прибудет в Псков.