Второе место получила Псковская область в номинации «Лучший субъект РФ по поддержке ТОС»

Фото: telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Псковская область заняла II место в номинации «Лучший субъект РФ по поддержке ТОС» IV Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС» 2022 года. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Работу региона высоко оценили эксперты конкурса. «ТОС "Платишино" Красногородского района одержало победу в номинации "Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма". В сельском клубе, где был проведён ремонт, появились выставочные помещения и заработали кружки, которые рассказывают детям об истории, традициях, культуре и народных промыслах», – пояснил глава региона.

Также ТОС «Родной исток» Островского района заняло IV место в номинации «Благоустройство и экология». ТОС занимается благоустройством усадебного парка Лореров-Розенов в деревне Гораи. Это единственный сохранившийся парк, который был разбит ещё 200 лет назад в итальянском стиле. Сейчас делаются лишь первые шаги по его возрождению.

«Грантовый региональный фонд мы увеличили на 10 миллионов рублей, в 2023 году он составит 50 миллионов рублей», – пояснил Михаил Ведерников.