Поезд Деда Мороза остановился в Пскове

Фото: официальный telegram-канал «Поезд Деда Мороза»

Поезд Деда Мороза совершил остановку в Пскове сегодня, 30 декабря. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Псковичи смогли встретиться с Дедом Морозом или на общей анимационной программе для всех желающих, или на отдельной программе для тех, кто успел купить билеты. В рамках отдельной программы детям и их родителям предлагалось пройти новогодний сказочный квест в локациях: «Сказочный лес», «Ледяная пещера», «Русская изба», «Приемная Деда Мороза» и «Сказочные кафе». В каждой из них был свой «хозяин».

В лесу это был Шуршик, в пещере – Дед Трескун, в избе – бабушка Аушка. Чтобы попасть в гости к самому главному волшебнику, детям нужно было рассказать стихотворения, решить головоломку и отгадать загадки сказочных персонажей.

Бесплатно псковичи могли посетить некоторые вагоны поезда. Вагон № 10 (сувенирная лавка) и фотокупе, а также вагон-ресторан № 11 и вагон-буфет № 12.

Поезд Деда Мороза – это уникальный проект ОАО «РЖД». Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга и его помощники отправляются в путешествие в передвижной резиденции, объезжая несколько городов. Поезд обслуживает команда железнодорожников из более 100 работников – это техники, ремонтники, машинисты, начальники поезда, проводники, административный персонал, охранники, сотрудники буфета и ресторана, осветители и другие.

Такой новогодний проект начал свою работу ещё 5 декабря 2021 года, тогда Всероссийский Дед Мороз со своей командой впервые отправился из Великого Устюга в железнодорожное путешествие в отдалённые города России, чтобы жители этих территорий тоже смогли посетить волшебную резиденцию Деда Мороза.