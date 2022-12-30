«Мосгортранс» проведёт аукцион по продаже закрытых баз отдыха в Псковской области

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Московский оператор наземного городского транспорта «Мосгортранс» на аукционах продаст закрытые базы отдыха «Чайка» и «Нептун», располагающиеся в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на генерального директора ГУП «Мосгортранс» Николая Асаула.

Гендиректор подчеркнул, что продажа непрофильных активов поспособствует экономическому развитию и усилению туристического потенциала регионов.

«Базы отдыха Мосгортранса расположены в экологически чистом районе в Псковской области. На их территории есть необходимая инфраструктура для комфортного семейного отдыха, однако на сегодняшний день она требует ремонта. С 2016 года базы отдыха законсервированы», — рассказал Николай Асаул.

По его словам, базы не востребованы сотрудниками Московского транспорта, так как располагаются далеко от столицы. Работники предпочитают отдыхать в оздоровительном комплексе Московского метрополитена в Подмосковье. «Поэтому принято решение реализовать непрофильные активы в рамках конкурентных процедур», — поделился гендиректор.

Отметим, что площадь баз отдыха 50 и 80 тысяч квадратных метров. Рядом есть озеро, на территории — гостевые домики и детские площадки. На данный момент выставлена на продажу база отдыха «Нептун». Уже 30 января следующего года пройдёт аукцион. Базу отдыха «Чайка» также выставят на торги в следующем году.

Поучаствовать в аукционах могут как физические и юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Торги пройдут на Единой электронной торговой Площадке Росэлторг.