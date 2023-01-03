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НовостиОбщество3 января 2023 17:11

Псков победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города

Источник:kp.ru
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Псков стал победителем первого Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города. За победу областной центр получит 130 миллионов рублей на развитие туристического потенциала, сообщил глава города Борис Елкин в своём telegram-канале.

«В 2023 году город получит 130 млн рублей на организацию ярмарочного пространства с иллюминацией, смотровой площадки с видом на Мирожский монастырь, установку стационарных биноклей в живописных местах и размещение арт-объектов и фотозон на пешеходных маршрутах», – отметил глава города.

Напомним, за 2022 год в Псков была передана реликвия, а блягодаря совместной работе администрации и жителей города, на улицах появились брендированные люки.