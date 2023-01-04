Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области уменьшилась более чем на 20%

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Всего 7 481 случай заболевания ОРВИ и гриппом зафиксировали в Псковской области с 26 декабря по 1 января. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 20,8 %. Такую информацию сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном управлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен по совокупному количеству населения области на 63,7 %. Особенное повышение отмечается среди взрослых — на 65,4 %, среди детей от 0 до 2 лет — на 93,7 %, от 3 до 6 лет — на 27,2 %. Количество граждан с симптомами ОРВИ, которые нуждаются в стационарном лечении, увеличилось за неделю на 64 % и составило 123 человека.

По итогам лабораторного мониторинга за циркуляцией распространённых возбудителей гриппа и ОРВИ, вирус гриппа А(H1N1)pdm2009 обнаружен у шести обследованных лиц, что равняется14,0 %, вирусы гриппа А несубтипированные — у одного человека, что равняется 2,3 %, гриппа В — у одного человека, или у 2,3 %. В структуре прочих респираторных вирусов РС-вирусы составили 2,3 %.