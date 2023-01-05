Катки Пскова опубликовали расписание массовых катаний

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На новогодних каникулах псковичам и гостям города предлагается заняться активным отдыхом и отправиться кататься на коньках. Расписание массового катания опубликовали катки Пскова.

Каток «Айсберг»

Каток расположен на улице Яна Райниса, 55 в микрорайоне Корытово. Он начал свою работу 5 января в 12:00.

Каток у «Таблетки»

Этот любимый многими псковичами каток расположен в Летнем саду Пскова. Он откроется в 15:00 и будет работать до 22:00.

Каток в Финском парке

Каток закрылся на время непогоды, но анонсировал свое открытие 5-6 января при установлении устойчивой морозной погоды. Площадка со льдом находится у Троицкого моста. Часы работы проката коньков: 12.00 - 22.00 ежедневно.

Каток в «Ледовом дворце»

Для любителей кататься на профессиональном льду под крышей, работает каток на ледовой арене Пскова. Расписание массовых катаний на праздничной неделе:

5 января, четверг:

14:30 - 15:30

16:00 - 17:00

17:30 - 18:30

19:00 - 20:00

20:30 - 21:30

6 января, пятница:

14:30 - 15:30

16:00 - 17:00

17:30 - 18:30

19:00 - 20:00

20:30 - 21:30

7 января - массовых катаний нет.

8 января, воскресенье:

14:30 - 15:30

16:00 - 17:00

17:30 - 18:30

19:00 - 20:00

20:30 - 21:30