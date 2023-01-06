В Псковском техническом лицее завершились ремонтные работы

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

О завершении ремонтных работ в Псковском техническом лицее и общих итогах прошлого года в сфере образования сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

В 2022 году по нацпроекту «Образование» завершилось строительство школы на 825 мест, расположенной по улице Юбилейной. Уже с января здесь начнут работать кружки и секции. Кроме этого, в 29 учреждениях организовано 851 место для допобразования.

В здании Псковского технического лицея закончились ремонтно-реставрационные работы. Уже в январе лицеисты вернутся в родные стены. Также, по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» удалось сделать капремонт в семи школах Пскова.

По программе «Газпром — детям» у школы № 3 в Овсище и у школы-интерната на Лепешах появились свои пришкольные стадионы. А в рамках инвестиционного соглашения с застройщиком на Запсковье появился ясли-сад на 140 мест.

«Значимые итоги — это и успехи учеников, учителей и воспитателей. Восемь школьников стали победителями масштабного проекта «Большая перемена». 28 педагогов приняли участие во всероссийских и международных конкурсах и получили дипломы призёров и победителей», — подчеркнул Борис Елкин в сообщении.