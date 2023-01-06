7 января в Великих Луках планируется полет аэростатов

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В Рождество, 7 января, в первой половине дня состоится полет аэростатов над Великими Луками. Об этом сообщается в Telegram-канале «Luki-News».

Команда великолукских воздухоплавателей diamondteam запланировала провести полёт нескольких аэростатов в рамках традиционного всероссийского фестиваля «Яблоки на снегу», который ознаменуется массовым стартом шаров на новогодних каникулах.

«Несколько лет подряд погода не позволяла провести такой полёт в Великих Луках, но сейчас у нас есть благоприятный прогноз на предстоящую субботу, Рождество!» — отметили организаторы.

Аэростаты поднимутся в воздух вне городской черты. Великолучане смогут не только насладиться видом парящих шаров над городом, но и самим прокатиться в корзине. Организаторы отмечают, что свободные места еще есть.