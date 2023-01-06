Экс-директор Псковского музея-заповедника скоропостижно скончался

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Экс-директор Псковского музея-заповедника Юрий Киселёв скончался 5 января. Об этом сообщили в Telegram-канале учреждения.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 5 января 2023 года скоропостижно скончался наш друг и коллега Юрий Николаевич Киселёв. Коллектив Псковского музея-заповедника скорбит вместе с родными и близкими Юрия Николаевича и выражает им глубочайшие соболезнования», — говорится в сообщении. Прощание с Юрием Кисилёвым пройдёт 7 января в 11:30 в храме Дмитрия Солунского по адресу Плехановский посад, дом 74.

Юрий Киселев родился в 1964 году. Он закончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института им. С.М. Кирова. В Псковском музее-заповеднике работал с 1990 года сначала в должности заведующего сектором хранения документов. С января 1994 года стал работать заведующим отделом Древлехранилища, а в марте 1996 года занял должность заместителя директора по науке.

Юрий Киселев стал директором объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в 2008 году и, спустя 10 лет, в 2018 году покинул этот пост и занял должность заместителя директора музея по научно-исследовательской и экспозиционно-выставочной работе.