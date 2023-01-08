В Пскове нашли зражённого паразитом Сфирион люмпи морского окуня

Фото: Мария Сундари

Жители Пскова приобрели замороженного окуня, заражённого паразитом Сфирион люмпи. При разделывании рыбы, непонятные отростки у брюшной полости рыбы напугали псковичей. Об этом они написали в группу «Рыбаока на Чудском/Грибы Псковской».

«Вопрос к рыбакам. Купили в магазине окуня, разморозили, а из живота вот такая ерунда вылезает. Муж говорит водоросли. Может кто сталкивался или знает что за хрень?», – обратились псковичи за ответом в социальные сети.

Как оказалось, неизвестные обывателям отростки у морского окуня могут представлять собой одного из видов морских вредителей под названием Сфирион люмпи. Мнения данных об опасности для человека такой заражённой рыбы расходятся.

Найденную на прилавке зараженную рыбу псковичи решили утилизировать и не рисковать, добавляя в еду.