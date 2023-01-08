Рождественским днём в Пскове спасли замерзающего аиста по имени Кай

Фото: центр «Дом белого аиста»

В Пскове благодаря неравнодушным псковичам и сотрудникам МЧС был спасён аист, который по непонятным причинам не смог улететь на зимовку и остался в Дендропарке. О чудесной истории, случившейся с аистом в рождественский день, рассказали в центре «Дом белого аиста».

С ноября псковичи и гости города писали в нашу редакцию, что аиста на Мирожке нужно спасти, ведь начинаются морозы.

«Вчера были рады посетить город Псков, гуляли по парку возле Мужского монастыря (Дамба). Среди уток, в полынье увидели замерзающую цаплю. Кажется, без помощи человека, ей не выжить зимой в наших условиях», – сообщила нам о птице читательница из Санкт-Петербурга.

Однако специалисты центра из раза в раз успокаивали неравнодушных – птица способна перезимовать в Дендропарке.

Фото: центр «Дом белого аиста»

«Друзья, совершенно чудесная история произошла в Рождественский день, уверены, что она порадует многих. Дикий белый аист - Кай, оставшийся зимовать в центре Пскова на Мирожке, отловлен и передан в Аистиный центр. Этот аист появился у дендропарка Пскова ещё 22 ноября», – рассказали в системном центре.

Многие жители города не смогли остаться в стороне и ходили навещать аиста, обязательно прихватив для него еду. Время от времени «атаковывая различные службы просьбами и требованиями спасти аиста».

«Всё это время аист был на контроле Аистиного центра, несмотря на то, что "Дом Белого Аиста" находится в 100 км от прекрасного Пскова, птицу регулярно кормили кураторы - добровольцы, сообщали о его состоянии, присылали видео и фото. Поймать дикого аиста, держащего дистанцию, не причинив ему вреда, не подпускающего близко, не представлялось возможным», – объяснили специалисты.

Фото: Мария Купцова

На постоянной связи с Аистиным центром в Пскове находились Мария Симонова и Леонид. Они по очереди кормили Кая и сообщали о его состоянии специалистам. Однако сообщения о прогнозируемых Рождественских морозах напугали всех не на шутку.

«Вечером 7 января Маша сообщила, что аист целый день ничего не ест, стоит под берегом в воде, в метре от суши, на внешние раздражители не реагирует, оперение покрывается льдом. Следом позвонил обеспокоенный Леонид. После обсуждения обстановки было принято решение попробовать отловить аиста, поскольку мы сомневались - переживёт ли он ещё одну ночь с лютыми морозами в воде.

Мы понимали, что ошибиться в поимке нельзя, действовать нужно быстро и наверняка, если птица вырвется, упадёт в воду и улетит – это может погубить его в такие крепкие морозы. Поэтому мы обратились за помощью к специалистам в структурное подразделение МЧС с тем, чтобы они подстраховали Леонида и помогли ему с отловом», –вспоминают в Аистином центре.

Фото: центр «Дом белого аиста»

Спасатели оперативно отреагировали на просьбу о помощи и помогли Леониду успешно отловить птицу и подготовить к транспортировке. Уже по ночи Мария и Леонид отправились в Серёдку, чтобы встретиться с сотрудниками центра и передать Кая.

Фото: центр «Дом белого аиста»

«Дома внимательно осмотрели птицу. Кай – это молодой, первого года жизни, крупный самец. Его вес оказался максимальным для аиста, что говорило о том, что горожане хорошо кормили птицу. С такой степенью упитанности и в такой прекрасной физической форме у него были отличные шансы пережить и эти морозы, и встретить весну на Мирожке, но его испытания холодом в этом году закончились. Кай перезимует в Аистином центре и весной отправится на волю», – отмечают специалисты.

Сотрудники Аистиного центра поблагодарили всех, кто не остался в стороне и проявил милосердие к птице, оказавшейся в трудной ситуации.