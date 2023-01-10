Десять бригад рабочих убирают последствия псковского снегопада

Фото: telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Около 30 единиц техники и 10 бригад рабочих задействованы в уборке снега в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Чтобы оперативно очистить дороги и тротуары от снега, на работу вышли коммунальные дорожные машины, тракторы со щетками, грейдеры, погрузчики, бобкаты и «ручники» с лопатами. На данный момент особое внимание уделяется главным магистралям, автобусным остановкам и тротуарам. После их уборки техника переместится на второстепенные улицы.

«При движении соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте осторожны и внимательны за рулем!» — добавил глава города.