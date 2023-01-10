Заболеваемость ОРВИ в Псковской области снизилась почти на 59%

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С начала 2023 года уровень заболеваемости ОРВИ в Псковской области снизился почти на 59%. За первую неделю нового года выявили 3071 случай, это ниже эпидпорога на 14,8%. Об этом сообщает территориальный Комитет по здравоохранению.

Однако, несмотря на улучшение эпидемической обстановки, увеличилось количество госпитализированных на 24 человека. Всего в регионе госпитализировали 95 человек. Жителям Псковской области напоминают, что при первых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома, чтобы не заражать окружающих и вовремя заняться своим лечением. Также в случае симптомов ОРВИ следует немедленно обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции заболевшего необходимо изолировать от здоровых лиц, желательно в отдельную комнату.

Также пациенту необходимо соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма. При температуре 38 — 39°С нужно оперативно вызвать участкового врача на дом либо бригаду «скорой помощи». Общение с заболевшим следует по возможности ограничить, при уходе за ним использовать медицинскую маску или марлевую повязку.