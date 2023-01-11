Ученики вернулись в отремонтированный Псковский технический лицей

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Псковский технический лицей открыл двери для учащихся после капремонта. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично посетил учреждение. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

В здании завершились масштабные реставрационные работы. Совместно с главой Пскова Борисом Елкиным и врио председателя Комитета по образованию Андреем Ермаковым Михаил Ведерников оценил качество выполненного капремонта. В здании бывшей Мариинской женской гимназии, где располагается лицей, были приведены в порядок кровля и фасад, отремонтированы пищеблок, столовая, актовый зал, рекреации и учебные классы. Однако в ходе реконструкции были сохранены элементы отделки исторического здания, а в актовом зале даже восстановили лепнина.

«Все помещения оснащены новой мебелью и оборудованием. Для спортзала, которого до капремонта здесь никогда не было, приобретен необходимый инвентарь. А в рекреации первого этажа поставили теннисный стол», — поделился глава региона.

Уже с 9 января лицеисты вернулись в родные стены и начали полноценно заниматься в обновленных просторных классах. «После ремонта лицей больше похож на музей – уверен, учиться здесь теперь будет значительно комфортнее», — заключил Михаил Ведерников.