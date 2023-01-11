Псковские налогоплательщики должны отчитаться о доходах до 30 апреля

.

Представить декларацию о доходах, которые были получены в 2022 году, псковичи должны до 30 апреля 2023 года. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

В России стартовала декларационная компания. Декларацию о доходах также должны представить индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.

В ведомстве отметили, что отчитаться о доходах необходимо, если в прошлом году налогоплательщик, например, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. При продаже жилой недвижимости на сумму до миллиона рублей, а иного имущества – до 250 тысяч рублей в год, налогоплательщику больше не нужно представлять декларацию 3-НДФЛ.

Напомним, подать декларацию можно в налоговой инспекции по месту своего учета или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Кроме того, заполнить декларацию можно онлайн в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, там большая часть данных уже предзаполнена. Также можно воспользоваться программой «Декларация», которая автоматически формирует нужные листы формы 3-НДФЛ.

Заплатить НДФЛ необходимо до 17 июля 2023 года. За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени. Последний срок подачи декларации 30 апреля этого года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в течение года.