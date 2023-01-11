Днем 11 января в Пскове ожидается до - 3 градусов

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Сегодня, 11 января, в Псковской области ожидается облачная погода, местами пройдёт небольшой снег. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр. Ветер будет дуть южных направлений умеренный. Средняя температура днем по области составит от -1 до -6, ночью будет колебаться от -3 до -8 ниже нуля.

В Пскове в среду не ожидается существенных осадков. Температура днем будет варьироваться от -1 до -3 градусов, ночью -3...-5 ниже нуля. В Великих Луках днем ожидается небольшой снег, ночью — без существенных осадков. Дневная температура составит -2...-4 градусов, ночью — от -5 до -7 ниже нуля.