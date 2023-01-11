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НовостиОбщество11 января 2023 6:57

Глава Пскова подвёл итоги строительства в 2022 году

Источник:kp.ru
Фото: Telegram-канал главы города Пскова Бориса Елкина

Фото: Telegram-канал главы города Пскова Бориса Елкина

Итоги в сфере строительства в 2022 году опубликовал в своём Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин.

В прошлом году завершилось строительство дома на 198 квартир. Благодаря появлению нового жилого здания можно расселить более 50 аварийных домов. Кроме того, в Пскове появились 5 многоквартирных домов для детей-сирот и современный библиотечный центр на базе здания бывшего кинотеатра «Октябрь».

Особенно важным объектом строительства являются магистральные сети ливневой канализации и внутриквартальные инженерные сети для микрорайона «Сиреневый» и водозабор в микрорайоне «Псковкирпич». Помимо этого, была построена канализационная насосная станция на улице Линейной в Пскове. Также, по словам главы города, разрабатывается проект реконструкции участка ливневой канализации по улице Инженерной.

«Заключены контракты на строительство станции умягчения воды на подземном водозаборе на улице Леона Поземского и школы на 525 мест на улице Киселева», — подытожил Борис Елкин.