Более 300 миллионов потребуется на ремонт дороги от Печор до Вышгородка

Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Определена подрядная организация на ремонт дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок в Пыталовском районе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорога востребована среди местного населения и обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта. Об этом сообщает комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

По результатам аукциона был выбран подрядчик ООО «ДорСтройСервис», он приведёт в нормативное состояние участок с 112,909 по 129,224 километр. Начальная цена контракта составила более 314 миллионов.

Отмечается, что в ходе ремонтных работ будет заменено изношенное дорожное покрытие, восстановлена укреплённая часть обочин и виражей, отремонтированы пересечения, примыкания, съезды, укреплены обочины. Кроме того, подрядчик приведёт в порядок автобусные остановки, обустроит остановочные и посадочные площадки с пандусами, а также установит металлические автопавильоны, скамейки и урны. По контракту также будет отремонтирован мост через реку Утрою.

Для безопасности дорожного движения на дороге будет произведена замена элементов существующего барьерного ограждения и нанесена новая дорожной разметка термопластиком и краской.

Планируется, что работы завершатся в августе 2024 года. Отметим, дорога относится к IV категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.