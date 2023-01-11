Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость11 января 2023 9:02

Печорский храм Святой Варвары осветят 15 января

Источник:kp.ru
Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области».

Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области».

В воскресенье, 15 января, в Печорах пройдет чин освящения реставрируемого храма святой Великомученицы Варвары. Об этом сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области».

По словам настоятеля церкви, иерея Дмитрия, предварительно, освещать церковь Святой Варвары начнут в 09:00, а литургия состоится в 10 утра. «Храм ещё готовим, благодарю всех вас за ваше терпение, любовь к храму и материальную помощь», – заключил иерей Дмитрий.

Напомним, специалисты устранили аварийное состояние сруба, стропильной системы и куполов церкви, также был выполнен полный комплекс ремонтно-реставрационных и инженерных работ. Тщательную реставрацию прошли и иконы храма.