Печорский храм Святой Варвары осветят 15 января

Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области».

В воскресенье, 15 января, в Печорах пройдет чин освящения реставрируемого храма святой Великомученицы Варвары. Об этом сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области».

По словам настоятеля церкви, иерея Дмитрия, предварительно, освещать церковь Святой Варвары начнут в 09:00, а литургия состоится в 10 утра. «Храм ещё готовим, благодарю всех вас за ваше терпение, любовь к храму и материальную помощь», – заключил иерей Дмитрий.

Напомним, специалисты устранили аварийное состояние сруба, стропильной системы и куполов церкви, также был выполнен полный комплекс ремонтно-реставрационных и инженерных работ. Тщательную реставрацию прошли и иконы храма.