В Псковской области стартовал прием заявок на конкурс «Спасем жизнь вместе»

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Конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» будет проходить в Псковской области с 10 января по 20 февраля. Его организатором выступает управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД по региону. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства области.

Мероприятие проводится для привлечения внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Задача конкурса: сформировать в обществе негативное отношение к незаконному потреблению наркотиков. Принимать участие в конкурсе могут граждане и юридические лица, а также авторские коллективы. Конкурсная работа, ее содержание, сюжет не должны противоречить законодательству РФ.

Номинации конкурса следующие:

— «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»;

— «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»;

— «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».

Заявки принимаются в управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области до 20 февраля 2023 года по адресу: город Псков, улица Ипподромная, дом 118 или по адресу электронной почты: ukonpskov@mail.ru. Работы победителей регионального этапа представят область на всероссийском этапе конкурса в Главном управлении по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел РФ.