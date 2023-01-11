13 тысяч пациентов получили медпомощь в псковском онкодиспансере за прошлый год

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В 2022 году в Псковском областном онкологическом диспансере медицинскую помощь получили 13 тысяч пациентов. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального комитета по здравоохранению.

Этот показатель на 11% больше показателя за 2021 года. Также, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в медучреждение поступило более 50 единиц нового оборудования.

Так, например, для Великолукского филиала был закуплен цифровой рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места. Оборудование отвечает всем современным требованиям рентгенодиагностики.