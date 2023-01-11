«Охота на охотников»: в Идрице ищут людей, оставивших на обочине останки убитого животного

Фото: Жанна Фролова

Жительница себежского поселка Идрица обнаружила останки дикого животного на обочине дороги, которые, по ее предположению, оставили «нерадивые охотники». Фотографии находки (не для впечатлительных) были опубликованы в сообществе «Подслушано в Идрице» в соцсети «ВКонтакте».

«Новый способ утилизации биологических отходов охотниками. Интересно, это так и положено выбрасывать останки дикого животного на обочину дороги?!» — прокомментировала свои снимки местная жительница. Подписчики сообщества поддержали себежанку в том, что такое бесчинство могли совершить только охотники.

«Пора открывать сезон охоты на охотников», — предложил один из подписчиков группы. По словам местного жителя, сейчас охотники занимаются больше не добычей мяса, а стрельбой по живым мишеням ради забавы. «Настоящий охотник добывает мясо. А у нас, к сожалению, не охотники, а любители пострелять по живым мишеням», – закончил комментатор.