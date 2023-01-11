В псковской премии «Народное признание» в номинации «Открытие» лидирует производство воркаут-площадок

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В первом туре голосования за соискателей общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Открытие» по данным на 11 января лидирующее положение занимает производство воркаут-площадок под брендом «Beast». Об этом сообщили в «Псковской правде».

Лидер уже получил 1 880 голосов (около 19%). На втором месте расположилась кофейня «Дерзкий Енот», которая в 2022 году открылась в Пскове. У неё 1 652 голоса (около 17%). Замыкает тройку лидеров псковская студия танца и спорта «Эстетика движений», у которой сейчас 1407 голосов (около 14%).

Чуть меньше голосов пока имеют арт-пространство «Вперёд в СССР» в Пскове, оно собрало 1390 голосов (примерно 14%) и веревочный парк «Тоболенец» в Пушкинских Горах, за который отдали голос 1378 человек (почти 14%).

Ещё два номинанта на сегодняшний день имеют около 9% голосов. Это ООО «Дом мяса» (торговый брэнд «Casa de carne») из Гдовского района (942 голоса) и маникюрный салон Nails Bro из Великих Лук (857 голосов).

Отметим, всего за победу в номинации «Открытие» борются семь бизнес-проектов, которые заработали на территории региона в 2022 году. Первый тур голосования, которое проходит на странице премии «Народное признание», завершится в 18:00 24 января. По его результатам определятся финалисты проекта по три претендента в каждой из номинаций, которые получили наибольшую поддержку в первом туре.

Они попадут во второй тур народного голосования и получат баллы от членов жюри премии. Победителей определят путём сложения этих результатов.

Премия «Народное признание» будет присуждена уже в 13-й раз. В 2022 году был установлен абсолютный рекорд по количеству соискателей награды: организаторам поступило более 200 заявок. Победителей определят в 12-ти номинациях, их назовут на церемонии вручения награды в середине февраля.