Почти на 50% вырос медиаиндекс губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

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Огромный рост медиаиндекса зафиксирован у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за декабрь 2022 года. Показатели взмахнули более чем на 47% (достигли 23 248,5). Об этом сообщила «Псковская правда» по данным системы «Медиалогия».

За декабрь 2022 года глава региона занял первую строчку медиа рейтинга благодаря участию в ключевых для региона событиях: открытие завода «Титан-Полимер» в режиме ВКС с участием президента РФ Владимира Путина.

Бюджетное послание, подведение итогов 2022 года и планы на развитие региона в 2023 стали важным звеном медиаповестки на конец месяца. Губернатор заключил, что весомая часть целей была реализована благодаря «системному подходу» и сильной команде, входящей в состав власти региона.

Михаил Ведерников поставил цели и на будущий год, где озвучил горячую повестку для медиасообщества: перенос локации для создания музея «Россия – моя история» со стадиона «Электрон» в кампус ПсковГУ, а также создание круглогодичного Всероссийского детского центра, в который будет вложено около 3 млрд рублей.

Общение с псковичами в рамках горячей линии в эфире ГТРК «Псков» и интервью на нескольких площадках в СМИ также подняло главу региона в итоговом рейтинге года.

Полный анализ рейтинга медиа персон читайте на сайте «Псковской правды».