Страшная авария под Псковом унесла жизнь 20-летнего учителя технологии из школы №8

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10 января для 20-летнего студента третьего курса «Лингвистики» ПсковГУ и любимого учителя технологии у 6-х классов псковской школы №8 Алексея Пеннера стал роковым. Машина, за рулем которой он находился в этот злополучный день попала в сводку происшествий. Друзья, коллеги и ученики скорбят о молодом парне, трагически погибшем в автокатастрофе в Пушкиногорском районе.

Машина Алексея ВАЗ-2107 столкнулась с КАМАЗом у деревни Исса. По предварительным данным, юноша за рулем легковушки не справился с управлением и вылетел на встречку. В момент аварии в машине Алексея находилась пассажир, ее госпитализировали в медучреждение.

Коллектив МБОУ «МПЛ №8» с глубоким прискорбием сообщило о скоропостижной смерти учителя технологии мальчиков 6-х классов и руководителе волейбольной секции.

«Мы навсегда запомним его таким, как говорят о нём коллеги, ученики, друзья - энергичным, незаурядным, умным, жизнерадостным человеком, увлеченным, упорным, настойчивым в достижении целей, постоянно обучающимся и развивающимся, растущим над собой. Его ответственность и чуткая, искренняя забота о людях навсегда оставили след. Мы будем помнить Вас, уважать, любить и благодарить. Мы глубоко скорбим и выражаем соболезнования родным и близким Алексея Алексеевича», – написали в группе школы «ВКонтакте».

Алексея Пеннера знали не только в школе, помимо преподавания и спорта, он успевал учиться в университете. Ему совсем немного не хватило, чтобы получить долгожданный диплом о высшем образовании.

«Алексей был блестящим студентом, выдающимся спортсменом, человеком, который дарил радость всем окружающим. Он активно принимал участие в жизни института и университета. Будучи капитаном сборной команды ПсковГУ по волейболу, Алексей не раз приводил свою команду к победам. При этом он успевал быть прекрасным старостой, хорошим другом и добросовестным студентом», - принесли свои соболезнования в университете.

Прощание и похороны Алексея Пеннера состоятся 12 февраля в 12.00 в родном городе Невель.