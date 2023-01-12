Псковские синоптики рассказали о погоде на Крещение

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О погоде на Крещение и вероятности наступления традиционных крещенских морозов сообщила жителям Псковской области начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По словам синоптика, в скором времени погода измениться. «У нас ожидается повышение температуры до слабоположительных значений, и такая погода, по предварительному прогнозу, должна сохраниться и на Крещение», — пояснила Тала Нещадимова. Спикер добавила, что крещенских морозов в области не ожидается.

По словам синоптика, температура воздуха будет колебаться в пределах от -1 до +4 градусов. Ветер будет дуть южный умеренный. Не исключены осадки в виде мокрого снега, снега и дождя. Тала Нещадимова уточнила, что такая погода возможна с 12 по 14 января.