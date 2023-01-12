Места крещенских купаний определили в Великих Луках

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В Великих Луках прошло рабочее совещание по вопросам организации и проведения крещенских купаний. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По итогам заседания было решено организовать крещенские купания для жителей с 20:00 18 января до 14:00 19 января, при этом учитывая действующие санитарно-эпидемиологические нормы.Купания будут проводиться в реке Ловать в районе лодочной станции «Луки Парка» на Краснофлотской набережной.

На время проведения мероприятия будет прекращено движение транспортных средств, за исключением спецтранспорта и транспорта, обеспечивающего проведение купаний, на Краснофлотской набережной от моста через реку Ловать на проспекте Ленина до пересечения со спуском от площади Юбилейной. Кроме того, на заседании сообщили о взятии проб воды для исследования на соответствие санитарным нормам.

Отметим, на время крещенских купаний традиционно будут организованы специальные палатки для переодевания и точки для продажи горячих напитков и выпечки. «Кроме того, будет организовано дежурство специализированных служб для обеспечения безопасности», — подчеркнули в администрации города.