Псковский губернатор вручил переселенцам из Херсона российские паспорта

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Торжественная церемония вручения паспортов переселенцам из Херсонской области, получившим гражданство Российской Федерации, прошла в Псковской области. Документы им вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона подчеркнул, что среди присутствующих в зале есть те, кто решил связать свою жизнь с Псковской землей. «Для восьми человек сегодня особенно торжественный день. Вы становитесь частью сильной, независимой, многонациональной страны, которая всегда готова встать на защиту своих граждан», — отметил губернатор.

Он добавил также, что правительство региона со своей стороны и дальше обеспечит необходимое сопровождение и окажет адресную помощь.