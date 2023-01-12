В Пскове проведут ремонт двора «Пентагон»

Фото:Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

В Пскове заключили контракт на ремонт первой очереди двора, который в народе местные жители называют «Пентагон». Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Двор «Пентагон» — территория многоквартирных домов на улице Западной, дома 11 и улице Коммунальной, дома 52. Глава Пскова подчеркнул, что благоустройство двора начнётся при наступлении подходящей для дорожных работ погоде.

«Подрядчик разберет старое покрытие, отремонтирует проезды вдоль домов, тротуары и пешеходные дорожки, обустроит новые парковки и площадки под скамейки. При этом сохранит имеющиеся деревья», — написал Борис Елкин в сообщении. Отметим, что контракт рассчитан до августа 2024 года, однако возможно работы смогут закончить уже в этом году.

Уже вторым этапом станет продолжение ремонта двора, которого так ждут все жители соседних домов, добавил глава города.