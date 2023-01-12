Вновь поступили сообщения о минировании псковских школ

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Снова волна шокирующих сообщений о минировании образовательных учрежедний прокатилась в Пскове. Как стало известно Псковскому агентству информации из собственных источников, в сообщениях говорится о школе №5 на улице Максима Горького, техническом лицее на улице Некрасова, дом 9 и еще шести учебных заведениях города.

Напомним, такие сообщения в Псковской области появлялись неоднократно. В сентябре сообщалось о разоблачении фейка с минированием школ в Пскове и Великих Луках.

Сотрудники МЧС начали получать информацию о минированиях на территориях школ области 8 сентября. Кроме того, правоохранительные органы стали получать ложные сообщения о заложенных бомбах в девяти объектах Пскова. Помимо школ, в числе них находился торговый комплекс «ПИК 60», Центр диализа и ТРК «Акваполис». Все сообщения оказались фейковыми.В ноябре появилось сообщение о минировании всех школ в Великих Луках.