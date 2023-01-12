Псковичам рассказали о новом штамме коронавируса «кракен»

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В ведомстве Роспотребнадзора по Псковской области рассказали подробнее о новом штамме Covid-19 «кракен».

Оказалось, что штамм «кракен» представляет собой «рекомбинантную» подлинию уже известного псковичам «Омикрона». Однако же новый штамм отличается более высокой скоростью распространения.

По имеющимся данным, пока «кракен» не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее прочих разновидностей коронавируса. Однако, следует помнить, он более заразный и распространяется быстрее всех. В Роспотребнадзоре напомнили, что новый штамм передается, как и другие ОРВИ, воздушно-капельным путем.

В первую очередь, в группе риска: дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. В настоящее время в нашей стране зарегистрирован один случай заражения новым штаммом Covid-19 .

В ведомстве подчеркнули, определенная иммунная защита к коронавирусу есть почти у каждого человека. Не стоит бояться новых штаммов, важно просто продолжать соблюдать меры личной санитарной безопасности, которые всем давно известны.