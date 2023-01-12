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НовостиОбщество12 января 2023 8:47

12 января в Псковской области ожидается выпадение мокрого снега

Источник:kp.ru
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Сегодня, 12 января в Псковской области ожидается облачная погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах автомобилистов и пешеходов местами ожидает гололедица. Ветер будет дуть южных направлений умеренный. Температура днем будет колебаться от +1 до -4 ниже нуля, а ночью составит 0...-5 градусов.

В Пскове максимальная температура днем и минимальная температура ночью достигнет 0... -2 градусов. В Великих Луках дневной температурный максимум и ночной минимум составят -1...-3 градуса.