Псковская кондитерская «Миша» лидирует в одной из номинаций премии «Народное признание»

.

Сеть кафе-кондитерских «Миша», которая занимается производством тортов и десертов, по данным на 12 января, заняла лидирующую позицию в первом туре голосования на получение общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Наша марка». Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Кондитерская «Миша» уже набрала 1051 голос (около 10%). На второй позиции расположился Новоржевский хлебозавод, он изготавливает лимонад по традиционным рецептам в строгом соответствии с требованиями ГОСТа. Номинант получил 863 голоса (около 8%).

За тюльпаны из Пыталовского района проголсовали 740 человек (около 7%). Ещё 7% получил лесной питомник «Экополис», он набрал 835 голосов.

За Локнянский хлебокомбинат проголосовали 606 человек (примерно 5%), а бренд изделий из натуральной шерсти WoolHouse набрал 572 голоса (около 5%). Номинант ООО «Новосокольнический хлеб» стал обладателем 540 голосов (почти 5%).

Ещё три номинанта пока имеют около 4% голосов. Это кондитерский дом «Себежанка» (491 голос), улиточная ферма Escargot D’Or («Золотая улитка») из Невельского раойна (443 голоса) и Опочецкий завод пищевых продуктов (437 голосов).

Шесть соискателей общественной премии получили всего по 3% голосов. Среди них семья переехавшая из Канады в Палкинский район, производящая Грибулевский соус (385 голосов); Хлеб и пряники от «Хлебного Хутора» в Печорском районе (369 голосов); Псковская кукла-травница от мастерицы Аллы Фомченко (358 голосов); Валяная обувь Snegiь от фабрики «Снегири» в Себежском районе (347 голосов); ООО «Евро-Керамика Печоры», предприятие работает уже 36 лет (344 голоса); Бренд «Баночка на полочке» из Гдовского раойна (338 голосов).

По 2% имеют шесть претендентов на победу в номинации «Наша марка»: Артезианская питьевая вода «Льста» из Бежаницкого района (312 голосов); Хрен «Уваровский». Этот сорт растения вывели фермер Сергей Уваров и специалисты Великолукской сельхозакадемии (305 голосов); Сидродельня «Заповедник», предприятие работает с 2016 года в Пушкинских Горах (305 голосов); ООО «ЭТНА», занимающееся растениеводством в Великолукском районе (304 голоса); ООО «Глобус Джус», вырускающее соки, нектары, морсы, функциональные напитки, ягодные сиропы и концентраты (285 голосов); ООО «Идаванг», являющееся крупнейшим сельхозтоваропроизводителем в Островском районе (280 голосов).

Всего за победу в номинации «Наша марка» борются 22 участника из Псковской области. Первый тур голосования, которое проходит на странице премии «Народное признание», завершится в 18:00 24 января. По его итогам определятся финалисты проекта.

Это по три претендента в каждой из номинаций, которые получили наибольшую поддержку в первом туре. Они выйдут во второй тур народного голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей определят путём сложения этих результатов. Напомним, премия «Народное признание» будет присуждена уже в 13-й раз. В прошлом году был установлен абсолютный рекорд по количеству соискателей награды: организаторам поступило более 200 заявок. Победителей определят в 12 номинациях, их назовут на церемонии вручения награды в середине февраля.