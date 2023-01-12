В Псково-Печерском монастыре завершаются отделочные работы в Надвратном корпусе

Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия г. Пскове (Псковская область)»

На стадии завершения находятся отделочные работы в Надвратном корпусе на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове. Об этом сообщил Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия г. Пскове (Псковская область)».

В организации сообщили о том, что на объекте закончен монтаж окон, устроены бетонные полы, сделана разводка для электросетей, смонтирован тепловой узел, подведено центральное отопление и установлены батареи. Отмечается, что помещения отделаны в соответствии с современными стандартами.

Напомним, Надвратный корпус спроектирован гражданским инженером В.Л. Назимовым и построен в 1906 году. Объект располагается на правом берегу реки Великой у стены Окольного города недалеко от Мстиславской башни.