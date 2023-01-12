В Полистовском заповеднике появилась новая экологическая тропа. Маршрут называется «Люди и леса», он начинается в деревне Гоголево и проходит по территории охранной зоны заповедника. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в заповеднике.

Маршрут рассказывает о людях, которые жили и живут в этих местах, о взаимодействии человека с лесами, болотами и реками, об истории места через личные истории его жителей.

«Этот маршрут мы можем назвать эколого-краеаедческим. – рассказывает заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Екатерина Васильева. – здесь много внимания уделено рассказу о недавнем прошлом Полистовья. Есть стенды, посвящённые образу жизни крестьян, периоду Великой Отечественной войны, колхозам».

Все работы по созданию маршрута проводились при активном участии местных жителей: вместе с ними определили место для нового маршрута, вместе собирали краеведческую информацию по воспоминаниям и старым фотографиям. Предполагается, что и экскурсоводы будут из числа жителей деревни. Обучение методике проведения экскурсий пройдёт весной этого года.

Создание тропы стало возможно благодаря партнерству с туристической фирмой «Дива. Псков».