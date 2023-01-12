В Пскове состоится презентация выставки «Чести своей никому не отдам»

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В Псковском музее-заповеднике 18 января пройдёт открытие выставки «Чести своей никому не отдам», приуроченной к 210-летию победы русской армии в Отечественной войне 1812 года. Примечательно, что некоторые экспонаты посетители увидят впервые. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Главной темой выставки является вклад Псковской земли в дело победы в войне. Посетители смогут увидеть предметы из фондов Псковского музея-заповедника, среди которых, помимо образцов холодного и огнестрельного оружия, представлен ряд интереснейших вещей периода Отечественной войны», — заверили в музее.

Одним из наиболее ценных экспонатов на выставке, является парадная шпага высших офицерских чинов начала XIX века. Этот старинный экспонат на хранение Псковскому музею-заповеднику передал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Экспонат поражает изяществом и мастерством исполнения. По словам специалиста клинок выкован немецкими мастерами из города Золинген, компанией «Ширшбаум и Шнитцер». «Фирма производила холодное оружие для Швейцарии, Австрии, американской армии во время гражданской войны начиная с XIX века и до конца 1860-х годов. А вот резная, золоченая, богато украшенная растительным орнаментом и перламутровыми накладками гарда была выполнена, по всей видимости, французскими мастерами», — поделилась интересными деталями артефакта хранитель фонда оружия Псковского музея-заповедника Светлана Дерягина.

Также, одним из интереснейших экспонатов выставки является хоругвь (знамя) Псковского ополчения из Михайловского собора Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря с изображением Успения Пресвятой Богородицы, датируемая XVIII – началом XIX века. Этот экспонат передало в монастырь в 1820 году Псковское дворянское собрание.

Известно, что 6 октября 1812 года, из монастыря в город принесли чудотворную икону Успения Божией матери. Именно этот образ впервые принесли в город в 1581 году во время осады Пскова Стефаном Баторием. «7 октября с образом совершен был крестный ход вокруг города, и в этот самый день Полоцк был взят русскими под предводительством генерал-фельдмаршала графа Петра Христиановича Витгенштейна. Псков и Санкт-Петербург были избавлены от опасности», – поделилась исторической справкой куратор выставки, младший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Надежда Васильева.

Напомним, выставка «Чести своей никому не отдам» будет открыта во Дворе Постникова по адресу: улица О. Кошевого, дом 2.